近年來台海緊張局勢不斷升級，為強化國軍戰力，有媒體報導稱美軍派遣 200 名訓練教官來台，進駐陸軍新訓中心及後備旅，協助明年起實施的「一年義務役」訓練。前台南市議員謝龍介今（19）日指出，美軍教官駐台，代表台灣未來的戰略、戰術將出現巨大轉變，從拒敵海上轉為「城鎮戰」。

據媒體報導，美國印太司令部已派出 200 多位教官駐台，協助部隊訓練並提出改進作法，其中陸軍人數佔 80%，將分別進駐陸軍個新訓中心與後備旅，實地評估基層部隊訓練優缺點，並提出改進作法，今年下半年將統整美軍教官建議，納入明年元旦起恢復的「一年義務役」訓練項目。

謝龍介今日在《新聞大白話》節目中指出，台灣的戰略確實是跟著美國走，許多軍事系統也都是從美國引進，當然無法脫離美國的系統，而台灣必須要避戰，過去是拒敵於海上、拒敵於境外，但當這些美軍教官來，國軍的訓練項目會因此改變，變成是準備城鎮戰、巷戰。

圖為國軍進行城鎮戰演練。（中時資料照，黃子明攝）

謝龍介也提到，此前國軍改回「一年義務役」時，就傳出美國的目標是 3 年義務役，一年都嫌太短，但不會有人敢真的改，所以才會先改成1 年、之後再改到 2 年，謝龍介也指出，照慣例來說，若明年一月義務役要徵召入伍，第一批就會在 11 月下旬就拿到兵單，但碰上大選年，會拖到 3 月才開始，因為政府會怕。

謝龍介直言，改回一年義務役、美軍教官駐台，政府其實根本沒有必要給美國交代，台灣本來就有買美國武器，也有自己訓練的科目、有很多優秀的教官，所以如今 200 多名美軍教官駐台，一定因為戰略下的戰術有所改變，才會派出這些人要讓國軍部隊能夠在短期內改變訓練科目。