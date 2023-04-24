美國眾議院19日舉行台海兵棋推演，稱解放軍80艘海軍船隻被美軍擊沉，同時將有8萬解放軍部隊登陸台灣；眾議院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格並強調，希望盡速完成台灣190億美元軍售案。前空軍副司令張延廷認為，這次兵推特色是作戰節奏很快，台灣跟美軍的彈藥消耗量非常快；而190億美元軍售案，美國可能有意要我們趕快付款。

針對美眾議院兵推，張延廷23日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，這次作戰節奏非常快，共軍第一個先奪取制空權，對台灣先轟炸重要的設施或機場，再奪取制海權。美軍更使用長程飛彈，摧毀共艦80艘，但共軍的軍艦還是非常多，到時是登島作戰。

張延廷指出，共軍作戰一定會封鎖台灣。因為台灣是海島，只有海上補給線，沒有陸地補給線。而美國恐會自顧不暇，無法實施滲透運補、戰略運補，所以台灣要多存一點武器、彈藥、槍砲做準備，因為台灣要自己作戰，外面的武器運不進來。到時海地電纜被切斷，若要聯絡，大概要靠微波或是軍事衛星。

張延廷接著點出，該次美兵推推演1個月，共軍有8萬登島成功，但問題是，後續並沒有做兵推。他強調，這次兵推的特色是作戰節奏很快，台灣跟美軍的彈藥消耗量非常快，那時怎麼辦，就要靠多囤儲。

張延廷認為，台灣的軍購現在有190億美元的款項還沒到貨，美國希望台灣多買，可能有意要我們趕快付款。我們下了這個訂單，錢是逐年編列，國防預算要趕快到位，一次買足，因為打仗是靠自己。