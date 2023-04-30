美國德州28日深夜發生大規模槍擊，一戶人家請隔壁在自宅射擊的鄰居停止開槍，以讓嬰兒入睡，結果遭到酒醉鄰居近乎「行刑式開槍」，釀成5人喪命，子彈命中頸部以上，警方指出，槍手過去就有多次在自宅連續開槍的紀錄，受到警方關切。不過當地居民無奈表示，當地經常發生居民周五下班後，晚間在自宅開槍的情形，「這是很尋常的事。」

美國德州28日深夜發生大規模槍擊案，一戶人家只是提醒在院子射擊的鄰居不要開槍，就遭到酒醉鄰居「行刑式開槍」，釀成5人死亡。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、美聯社、德州地方電視台KTRK-TV等報導，德州聖牙辛托郡（San Jacinto County）警方28日深夜11時30分接獲一戶人家通報騷擾的案件，到了現場後赫然發現屋內有5人倒臥血泊，原來剛才發生槍擊事件。

聖牙辛托郡警長凱柏斯（Greg Capers）表示，這戶來自宏都拉斯的人家晚間走到圍籬旁，請求正在庭院射擊AR-15步槍的鄰居不要開槍，他們說，「嘿，可以請你不要開槍嗎？我們有一個嬰兒正要入睡。」

當時已經酒醉的38歲凶嫌奧羅比薩（Francisco Oropeza）回嗆：「我要在我的前院做我想做的事。」

美國德州28日深夜發生大規模槍擊案，一戶人家只是提醒在院子射擊的鄰居不要開槍，就遭到酒醉鄰居「行刑式開槍」，釀成5人死亡。圖為遭到槍擊的住戶。（圖／美聯社）

凱柏斯說，雙方對話完後就各自走回屋內，不過後續奧羅比薩帶著填滿子彈的槍走到鄰居家，在鄰居屋內開槍。這戶人家也錄下槍手拿著步槍走到家門前的畫面。

他說這戶宏都拉斯人家幾乎遭到「行刑式處決」，罹難者頸部以上近距離中彈，房間內2名女性用肉身掩護身下的幼童，這起慘案一共造成5人喪命，年紀最小的罹難者是一名8歲男童，最長者為31歲。他說這戶人家的部分成員一周前才從休士頓搬過來。

德州大規模槍擊案釀成5人死亡。

凱柏斯說，墨西哥籍凶嫌奧羅比薩目前在逃，他過去曾多次因為在自家庭院開槍引發噪音被鄰居投訴，進而受到警方上門關切。

We are grateful to the numerous local, state, and federal law enforcement agencies and media partners assisting us in the search for Francisco Oropeza after the #ClevelandTXShooting. Call 911 if you see him! #HouNews pic.twitter.com/p0r3Re8rv6 — FBI Houston (@FBIHouston) April 29, 2023

不過住家距離案發地只隔幾間房子的阿雷瓦洛（Rene Arevalo Sr.）表示，深夜開槍對當地人來說是相當「普通的事」，特別是在周五下班後，「他們回家後開始在院子喝酒，然後就地開槍。」他說案發深夜確實有聽到槍響，但沒有聯想到發生了槍擊血案。

另一名鄰居皮內妲（Veronica Pineda）也告訴英國廣播公司（BBC），案發當晚確實也聽到了槍響，但她同樣以為是「尋常的日子」，她語帶無奈表示當地出現槍響相當「尋常」，「這個社區總是有人在開槍，也總是有人在報警，但從來沒有採取任何措施。」關於尋常槍響演變成大規模槍擊，她說：「我從沒想過發生了這種事。」

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