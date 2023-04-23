據美媒報導，美軍外洩的機密文件顯示，中共解放軍預計很快將部署超音速高空偵察無人機「無偵-8」，可大幅提升偵蒐戰力。海軍退役上校黃征輝指出，美國現在飛的最高的偵察機是U-2偵察機，才飛25公里左右。而堪稱世界上第一名的是，大陸的無偵-8，竟可以飛到50公里的高度，連愛國者飛彈都打不到，真的會讓人嚇一跳。

黃征輝22日在中天新聞《前進戰略高地》節目中指出，愛三飛彈打飛機，最遠可以打到70公里，但對著天空打導彈，最高只能打30公里，至於為何只有30公里？因為到30公里時，天空密度的稀度是地平的20%，愈往上就愈稀，一旦過了30%，就沒辦法控制飛行。所以人類所有的飛行器，包括戰鬥機、無人機，大該到了25公里，就飛不上去了。

黃征輝表示，他查了一下，美國現在飛得最高的偵察機，是U-2偵察機，才飛25公里左右。而堪稱世界上第一名的是，大陸最近公布的無偵-8，可以飛到50公里的高度，是世界上獨一無二的，是因為它的形狀，機翼大，可吃大的風，速度6馬赫以上，衝得快，所以可以飛到50公里，愛國者飛彈都打不到，無偵-8真的會讓大家嚇一跳。