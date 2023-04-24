美國眾議院「中國問題特別委員會」19日舉行台海兵棋推演，同時美媒引述消息人士指出，美國無法擋下中國大陸入侵台灣，解放軍將在歷時一個月的戰爭中損失慘重，將有80艘海軍船隻被美軍擊沉，不過同時將有8萬解放軍部隊登陸台灣。對此，前大使介文汲23日就表示，「美國現在不斷地在炒作戰爭，現在的作法就是把鬥志挑起來，把兩邊可能戰爭的因素提高，另外一方面趕快加強台灣的整個作戰，才能夠打得久一點」，引發討論。

介文汲23日在網路節目《新聞大白話》中表示，「我一直強調，將來兩岸發生戰爭美國那個駐台模式，就完全是烏克蘭模式，給你外交、經濟各方面的援助，就是不會出一兵一卒」，介文汲坦言，「美國的軍隊是要保護美國本土，如果在外面招惹的一些事情，導致美國本土受攻擊，這是符合美國利益嗎？美國的整個國防要保本土的，它難道將來要為了台灣，冒著國內的大城市被核子武器整個毀滅的風險嗎？根本不可能冒這種風險，所以不要做夢了，美國不會出一兵一卒」。

介文汲更提到，「美國現在不斷地在炒作戰爭，就是要蔡英文自己去打這場戰爭，美國現在的作法就是把鬥志挑起來，把兩邊可能戰爭的因素提高，另外一方面趕快加強台灣的整個作戰，才能夠打得久一點」。介文汲最後更說，「親自參戰絕對不是美國的選項，百分之百不可能的，誰還在做夢？就連日本也沒有實力，出雲號滿水2萬7000噸，它最多能夠艦載10至18架的F-35B的戰鬥機，而垂直起降的都不是重型戰鬥機，他們的載彈量跟殲-15差遠了」。