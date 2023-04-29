西方猛烈制裁重創俄羅斯國力，此前美國外流情報文件顯示，由於俄烏戰爭引發的制裁，以及SpaceX崛起，嚴重衝擊俄羅斯太空計畫，預計未來10年會持續衰退。此外文件警告，反而大陸在與美國的太空戰，取得令人擔憂的進度。

商業內幕報導，華盛頓郵報看到的外流情報文件顯示，俄羅斯太空計畫的籌資能力，可能會因為與西方合作夥伴關係惡化，以及供應鏈中斷問題而受到打擊。

文件提到，外國客戶取消俄羅斯火箭發射計畫，以及其他太空相關活動，減少一個很關鍵的收入來源。此外，文件提到馬斯克SpaceX的崛起也是原因之一，SpaceX已經獲得將太空人送上國際太空站的資格。

事實上，文件說，俄羅斯太空計畫從2020年以來，就已經開始萎縮。而2022年2月侵烏後，多家跨國企業跟進各國政府實施制裁，禁止某些材料及零組件出口俄羅斯，而其中也包括製造武器的材料及零組件，文件指出，「這代表俄羅斯難以取得太空零組件，進而使軍用及民用衛星計畫推遲。」

而根據情報洩露，俄羅斯目前正尋求大陸的協助，因為後者太空計畫如今蓬勃發展。自2019年以來，大陸衛星數量爆發式成長，高達700多顆，文件警告，大陸可能會利用衛星干擾通訊和情報衛星，並摧毀彈道飛彈監測衛星。