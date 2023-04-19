國民黨高雄立委初選第二階段，17日起一連3天受理領表及登記，今（19）日是登記最後一天，截至中午前已有4人登記，包括第2選區曹桓榮、第6選區黃紹庭及陳美雅、第7選區李雅靜。而其中第6選區已有3人完成登記，競爭最為激烈。

國民黨高市黨部受理立委選舉第二階段領表及提名登記作業，前兩天僅有前高市議員陳若翠完成登記，將參加第6選區（鼓山區、鹽埕區、前金區、新興區、苓雅區61里）。

今為登記最後一天，高市議會國民黨團總召陳美雅現身登記，她強調，南部都沒有國民黨立委，期待能突破困境，而她也希望進入國會問政，為高雄爭取更多經費及預算。面對第6選區競爭激烈，她認為，一定要團結對外，才有辦法打贏選戰。

高市資深議員黃紹庭今則在20多位里長陪同下完成登記，他直說，當地方政府與不願意為南高雄向中央爭取權益，只能自己努力成為地方與中央的橋梁，這便是他參選的初心。（柯宗緯翻攝）

高市資深議員黃紹庭今則在20多位里長陪同下完成登記，他直說，當地方政府與不願意為南高雄向中央爭取權益，只能自己努力成為地方與中央的橋梁，這便是他參選的初心。他也對於市政願景的議題耕耘已久，絕對是最有戰力的人選，「陳其邁不願意爭取的，就讓紹庭來爭取；趙天麟不敢監督的，交給紹庭來監督」。

高市議員李雅靜繼上屆挑戰鳳山立委之路後，今天也再次登記參選，李雅靜強調，她在地服務逾12年，最懂地方需求，盼進入國會擴大服務層面。（柯宗緯翻攝）

高市議員李雅靜繼上屆挑戰鳳山立委之路後，今天也再次登記參選，李雅靜強調，她在地服務逾12年，最懂地方需求，盼進入國會擴大服務層面；「台灣要好，民進黨絕對要倒」！民進黨把持的國會，以多數暴力讓黨意凌駕民意殘害全民利益，因此國會須注入新力量翻新國會，讓懂民眾需求的人進入國會，以民意為依歸專業問政，才是全民之福。

此外，傳出高市議員鍾易仲也有意參選鳳山區立委初選，但截至中午前未現身，尚未完成領表及登記。近日鍾易仲受訪時仍未鬆口，稱還在評估，而此次登記截止至下午4時止。

國民黨高雄市黨部副主委曹桓榮，今天前來登記，目前是同額參選，外界預料應無其他挑戰者。他強調，鄉親們迫切希望2024立委選舉，能夠有「換黨換人」的新氣象。（柯宗緯翻攝）

國民黨高雄市黨部副主委曹桓榮，今天前來登記，目前是同額參選，外界預料應無其他挑戰者。他強調，鄉親們迫切希望2024立委選舉，能夠有「換黨換人」的新氣象；身為在地囝仔，有感於多年來人口流失、青年人才外流北漂求生，他將重新建立大岡山區的光榮與自信。