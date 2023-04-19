新竹市舊城區停車需求與日俱增，使用率極高的「府後地下停車場」，每天皆有9成以上的停車率，由於建物老舊，地下3樓地板破損、滲水等狀況嚴重，市府今年1月施工改善，在積極施工下，將提前於21日完工啟用，疏解市區停車問題。

市府交通處長倪茂榮表示，府後停車場及稅務大樓停車場鄰近舊城區、巨城商圈，停車使用率高，是民眾假日前往市區的重要停車場。

其中，府後停車場地下3樓長期未整修，因地下水位高導致地面及牆面滲水、油漆剝落、地坪破損等情形，今年1月市府投入1500萬辦理改善，包括地坪防水、油漆裝修、機電設備更換、排水系統改善、牆面修復等，全面整頓停車環境。

另，稅務大樓地下停車場同樣是地坪破損、設施老舊及牆面漏水情況，也全面改善完成，以分層施工方式降低停車影響。

交通處指出，府後停車場原預計6月完工，因停車需求迫切，市府協調營造廠積極施工，預計提前於4月21日開放停車，以方便民眾使用及滿足假日停車需求。

此外，府後停車場地下3樓為解決地下水滲水問題，已加高地坪、加強排導地下水，同時也提醒民眾停車場的車輛限高1.8公尺，市府也會在進出口增設限高及警示標語牌面，呼籲民眾進出停車場時應注意自身車輛高度，小心行駛，以維護自身安全。