爭取民進黨台中第六選區立委提名的何昆霖(右二)，拜票行程中巧遇前市長胡志強。(何昆霖團隊提供)

爭取民進黨台中第六選區立委提名的市議員黃守達(前右)，邀台北市議員吳沛憶陪同站路口。(黃守達團隊提供)

被視為最可能投入台中立委第六選區選戰的國民黨市議員羅廷瑋，19日下午仍未登記參選。（資料照片／陳世宗攝）

國民黨第二梯次立委黨內初選登記19日下午截止，台中市此次開放第四、五、六選區，令人意外的是，原本傳出有意參選第六選區的市議員羅廷瑋最後未登記，出現「等嘸人」的情況，與民進黨3搶1的激烈競爭形成對比。市黨部主委顏文正表示，接下來將提報黨中央，並啟動徵召作業。

台中第六選區（中、西、東、南區）現任立委為無黨籍黃國書，黃3月中旬在臉書發文表示不再競選連任後，民進黨啟動初選機制，包括現任議員江肇國、黃守達及前議員何敏誠之子何昆霖皆登記參選，預計進行20至23日初選民調，近日選情趨於白熱化。

爭取民進黨提名，江肇國積極走訪基層，近日更接連請來藝人李羅、本土劇演員鍾天及立委陳亭妃等人助陣，19日更打出「國會幕僚資歷最完整即戰力」，曾擔任幕僚的台中市議員周永鴻、桃園市議員李宗豪與黃崇真、高雄市議員鄭孟洳等人力挺，盼爭取選民認同。

黃守達19日也邀請太陽花學運時期併肩作戰的好友、台北市議員吳沛憶陪同站路口；另何昆霖日前邀集選區內20多名里長力挺，近日也是公園、市場到處拜票，更在台中肉圓拜訪民眾時巧遇前台中市長胡志強。

面對民進黨初選激烈，國民黨在中六選區竟沒人登記，甚至日前傳出最可能人選羅廷瑋都未現身，顏文正表示，接下來會啟動徵召作業，黨內人才濟濟，也不一定就是徵召羅廷瑋，將報給黨中央決定。

羅廷瑋則表示，從未覺得一定是自己參選，中六選區從林佳龍到黃國書擔任立委，就是藍營的稍為艱困選區，更是國民黨應該積極爭取的選區，黨需要更多時間傾聽地方意見並評估，同時尋求最大共識後決定人選。對於若獲得徵召是否參選？羅廷瑋強調，暫時不想徵召的問題。

國民黨第五選區（北區、北屯區）則出現競爭，34歲市議員黃健豪及曾任7屆立委的65歲沈智慧皆完成登記，市黨部下一步將啟動協調機制，若協調不成則進行民調及黨員投票，預計5月20前完成提名作業，獲提名者將對戰民進黨現任立委莊競程。

另第四選區（西屯、南屯）有曾任胡志強辦公室主任的廖偉翔登記，32歲的廖偉翔正式獲提名後，將對戰曾擔任5屆台中市議員、2屆立委的老將張廖萬堅。