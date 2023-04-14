台北地檢署偵辦總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌、前衛福部長陳時中、食藥署長吳秀梅等官員遭檢舉疑涉護航高端「卡疫苗」、突襲通過高端疫苗EUA、採購合約封存30年，涉嫌圖利、瀆職等罪嫌，另由台北地檢署3名檢肅黑金主任檢察官簽分62件「他字案」蒐證偵辦，北檢因查無不法，14日全數簽結。

2020年10月，當時台灣東洋藥品公司宣布取得德國BNT疫苗在台代理權，預估採購3000萬劑，但20多天後東洋無預警宣布破局。各界質疑東洋代理破局過程，有人爆料立委陪業者赴疾管署洽商，民眾懷疑有立委介入、官商勾結「卡」疫苗，疑涉貪瀆，向台北地檢署告發。

另包括律師張靜、孫文學校校長張亞中、前衛生署長楊志良、前新聞局長鍾琴、新黨主席吳成典質疑政府以空泛政治性理由一再刁難、阻撓民間團體捐贈疫苗，同樣質疑政府為護航高端疫苗，也告發官員涉嫌圖利罪。

食藥署2021年7月通過高端EUA後，國民黨認為衛福部在高端疫苗僅進行第二期試驗時就簽約採購，食藥署甚至更換反對免疫橋接的審查委員，讓高端獲取40.3億元的採購價金，去年7月告發陳時中、食藥署長吳秀梅2人涉圖利罪。去年9月藍委質疑陳時中一再刁難民間採購疫苗，將採購合約封存30年，面對調閱資料還將合約「塗黑遮蔽」，甚至被質疑有70億價差，告發陳時中涉嫌瀆職罪。