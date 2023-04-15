台北市議員李明賢揭露，內湖路一段靠近港墘捷運站的路段，路面高低起伏幾十公分，上方文湖線基座路緣起伏顛頗如海浪般。李明賢表示，很多民眾向他反應經過這裡猶如越野障礙賽，擔心捷運梁柱有下陷危險。北捷表示文湖線樑柱有設置基樁打入岩盤，並不會隨著地表沉陷而下沉；新工處方面則表示，該路段還在沉陷管理容許值內，會持續監控路況。

李明賢表示，針對內湖路一段路況問題多次質詢相關單位，捷運局一再解釋內湖早年是沼澤地、地面會有下陷，暫無影響捷運行車安全；然而，該路線逐年下陷越來越嚴重，不論騎車或開車造成顛頗危險，因此也提出質疑：若是路段逐年下陷，安全係數是多少？合理值如何？是否設機器監控？ 造成下陷的原因為何？一旁仍有工地進行，是否有連帶關係？結構安全能否補強？包括道路銑鋪等？捷運行車安全如何確保？

對此北捷方面回應，文湖線捷運橋梁墩柱結構，其基礎型式皆設置基樁並打入岩盤支撐高架橋梁，故不會隨著地表沉陷而下沉。北捷強調，每個月都會執行文湖線捷運橋梁設施巡檢，經查近期港墘站至西湖站區段橋梁檢查結果均無異常情形；另針對橋梁結構安全檢查定期委託專業公司辦理檢測作業，查案址區段墩柱均符合管理標準，無安全疑慮。

至於負責道路養護的新工處則表示，依監測結果，103年至106年內湖路一段每年的沉陷速率大約是2到3公分，107年至109年則已經每年不到1公分，由監測資料顯示是已經趨於穩定的狀態。依監測報告書建議沉陷管理容許值（行動值）為每年2.5cm，警戒值為每年2.0cm（容許值之80％）。

新工處強調，針對路面波浪狀問題，市府已在108年的下半年進行內湖路一段 (敬業四路至江南街) 路面更新工程，目前也還在保固中，如果有路面上的缺失會請保固廠商做修繕。後續也會持續觀察，如果有影響到行車安全疑慮的話，也會再列入年度改善計畫進行改善。