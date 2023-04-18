台北市北投分局永明派出所日前22時許接獲一名婦人報案，表示患有語言障礙的兒子出門一整日後遲未返家，擔心發生意外，焦急地至派出所請求協助，值班員警獲報後立即派遣警力協尋。

永明派出所警員陳珈惠、何明洋巡邏時接獲通報，一名婦人至派出所報案，表示渠兒子走失(化名阿偉，46歲)，陳、何2員獲報後返所處理，經詢問事發經過，婦人稱兒子喜歡至家中附近超商購物，購物完會坐在便利超商休息1至2小時後自行返家，惟兒子早上出門後，直至晚上仍未看到兒子返家，因患有語言障礙，無法與人表達或溝通，報案人十分焦急，深怕在外可能會出意外或迷途。

警方先完成警政系統通報後，再依婦人所述路線反覆調閱監視器，同時陳、何2員立即前往轄內超商巡查有無該名男子身影，於23時許巡經捷運明德站時，發現一名男子衣著髒污呆坐在捷運站出口外階梯上，手上提有便利超商的產品，員警察覺有異，下車查看後發現正是失蹤的阿偉，立即帶回派出所，婦人見兒子平安歸來十分激動，非常感謝警方積極協助，同時讚揚警方的處理效率。

北投分局呼籲，家中有年邁長者或需要照顧之人，應有親友在旁為佳，避免單獨外出，不論出門在外或在家中，都應當隨時注意他們的去向，可以製作掛牌或手環或配戴可辨識身分之物品，如有走失方可迅速聯繫，避免憾事發生。