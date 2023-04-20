已故男星安迪兒子阿夜（林志融）為「Marz23」及樂團「TRASH」主唱，出道以來不仰賴爸爸的名氣，以實力在歌壇闖出屬於自己的一片天，而日前才宣布混血辣模女友Lea（鄭又寧）懷上男寶寶，加上近期要推出新專輯的他，突然在IG上宣布自己確診須取消演出得消息。

阿夜深夜晚間突在IG發出黑底白字的限時動態表示，在籌備專輯的過程中「很遺憾的在18號快篩得知確診，為保障團員、工作人員、歌迷的健康及演出的品質，這次4/22 TRASH在春浪的活動，很不捨的必須宣布取消」因為知道大家對於這次演出相當期待造成各位的不便，我在此至（致）上萬分歉意」。

此外，阿夜也不忘感謝樂團「血肉果汁機」出手相救「歡迎大家帶地我們去感受春浪的魔力」他透露，目前自己在家休養中，家人也有受到妥善照顧，要大家不用擔心。

阿夜深夜發文道歉因確診取消演出。（圖／擷取自阿夜IG）

事實上，阿夜與女友Lea交往穩定，且經常於社群平台上放閃，先前阿夜曾透露，原預計在4月底才要公佈好消息，但沒想到消息病毒式擴散「這是人生目前最瘋狂的決定」至於寶寶性別公布他則說「是男寶寶！宇宙最酷老爸要來了」，更表示自己在成為超級英雄的路上請多關照。