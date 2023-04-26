葡萄牙總統德索沙（Marcelo Rebelo de Sousa）今天表示，葡萄牙應為跨大西洋奴隸貿易道歉並負起責任，為這個南歐國家首度提議對此道歉。

路透社報導，15世紀到19世紀，有600萬非洲人被葡萄牙船隻綁架並強行送到大西洋彼岸賣為奴隸，主要是賣到巴西，但葡萄牙至今鮮少對此發表評論，學校也幾乎不教授這段歷史。

相反地，葡萄牙多數人民視殖民時代為榮耀。當時包括安哥拉、莫三比克、巴西、維德角（Cape Verde）、東帝汶以及印度部分地區，都在葡萄牙統治之下。

德索沙在出席葡萄牙1974年「康乃馨革命」年度紀念活動時表示，葡萄牙該做的不只是道歉，但他未再詳細說明。

他說：「道歉有時是最輕鬆的，道了歉，轉過身，工作就完成了。」他還表示，為了建設更美好的未來，葡萄牙應該為過去「負起責任」。

葡萄牙非裔運動平台Afrolink創辦人卡多索（Paula Cardoso）表示，德索沙的發言是「象徵性的」，「但非常重要，因為他把議題帶到了檯面上」。

卡多索告訴路透社，透過賠償和公共政策，才能有效消除葡萄牙過去造成的不平等現象。

巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）上任後首次訪問歐洲並在葡萄牙國會發表講話後，德索沙發表上述談話。

巴西1822年脫離葡萄牙獨立。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1120426