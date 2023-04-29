大陸國防部完成蘇丹撤僑任務發表談話：永遠都是人民的守護者。（新華社）

大陸「國防部發布」微信公號29日晚消息，大陸國防部新聞發言人譚克非就中國大陸軍隊完成撤離中國大陸在蘇丹人員任務發表談話：「為保護在蘇丹的中國公民生命財產安全，中國軍隊奉命執行撤離中國在蘇丹人員任務。在中國駐有關國家使領館的協助下，海軍南寧艦、微山湖艦於北京時間4月26日至29日，從蘇丹港撤離940名中國公民、231名外籍人員至沙烏地阿拉伯吉達港。」

大陸「國防部發布」強調，人民軍隊為人民。中國大陸軍隊永遠都是人民的守護者，永遠都是捍衛國家主權、安全、發展利益，服務構建人類命運共同體的堅定力量。

大陸央視報導，4月15日蘇丹爆發武裝衝突，迄今已造成大量人員傷亡和人道主義危機。衝突爆發前，蘇丹4600萬人口中大約1／3依賴人道主義援助。

解放軍緊急調動在亞丁灣護航的軍艦奔赴蘇丹。當地時間4月26日，中國大陸海軍飛彈驅逐艦南寧號、綜合補給艦微山湖號先後抵達蘇丹港，執行撤離任務。這是中國大陸海軍繼2011年利比亞撤離行動和2015年葉門撤離行動後，第三次派軍艦執行海外撤離任務。中國大陸是蘇丹內部衝突爆發以來有組織撤離人員最多的國家。中方還秉持人類命運共同體理念，積極協助外國公民安全撤離。