67歲資深男歌手沈文程唱紅〈心事誰人知〉、〈來去臺東〉等經典歌曲，在1999年更獲得金曲獎最佳方言男歌手獎，成為金曲歌王，今年出道40年將在5月舉辦首場大型演唱會，令歌迷相當期待。沈文程近日突然在節目上自曝被妻子趕出門，被反鎖在家門外，還傷心地表示，「又不是做壞事」。

沈文程雖然67歲還是熱衷於戶外活動，從過去他就特別著迷釣魚，日前他在節目《命運好好玩》中透露，可以從星期一到星期五都在釣魚，周末作秀完把報酬交給妻子再繼續釣魚，維持了好一段時間。

某一次沈文程妻子終於暴氣，把他的釣魚器具都丟在門口，連同他一起轟出去，痛罵「喜歡釣魚你就給我睡溪邊，不要回來」；沈文程被妻子趕出家門，當下他也傷心地坐在家門口痛哭，委屈巴巴地說，「我又不是做壞事，只是愛釣魚」。

之後沈文程的妻子沒有禁止他釣魚，但要他在家門前面的深坑溪釣魚就好，這樣子家人也能看得到他，不用擔心找不到他。而沈文程也笑說，釣魚釣到寫歌有靈感，之後還一舉拿下金曲獎，妻子最後也都隨便他，直接移居國外，他想去哪裡釣魚都沒人管了。