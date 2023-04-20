謝佳見（前排）長髮造型酷似費翔。後排左起凱爾、藍鈞天、許富凱、王冠鏡。（羅永銘攝）

趙詠華也在劇中軋一角。（羅永銘攝）

賴雅妍劇中造型復古，自認像玉女歌手楊林。後排左起金仁馨、范瑞君、趙詠華。（羅永銘攝）

金曲歌王許富凱加入《同學會！同鞋~》音樂劇演出，今（20）日與賴雅妍、謝佳見出席彩排記者會。身為台語歌王要唱國語音樂劇，他因為擔心有台灣國語腔，從拿到音檔就開始練習咬字，還想跟導演商量，角色能不能設定為從高雄來的學生，笑說：「這樣出現台灣國語就很正常。」

許富凱第一次加入音樂劇，劇中暗戀賴雅妍30年；起初他緊張得放不開，跟「同學們」排戲還會怕，但同學們都很有愛心，尤其賴雅妍很貼心，知道他正陷入喪父之痛，擔心一下子面對太多人排戲會有壓力，就提出2人單獨對戲；且每次排完戲回家，2人都會密集傳訊息鼓勵彼此，也為戲增進感情，許富凱透露他都傳給賴「放心我會好好愛妳。」

許富凱表示自己沒辦法在外人面前哭，連得到金曲獎時也沒哭，「經紀人提醒我因為是歷史性的一刻，要帥一點。」因此劇中需要流淚的橋段，帶給他不小的壓力。賴雅妍也說彩排時許富凱明明因喪父難過，但又害怕在大家面前宣洩情緒、裝堅強，她看了很心疼。

然而上個月在高雄衛武營演出時，導演謝念祖要求許富凱講謝幕感言，他終於忍不住潰堤，「因為前陣子爸爸的事情，大家都很體諒對我很好；再加上不久前我也在衛武營演唱，舊地從遊，我哭是因為很感動。」媽媽當天也在台下看他表演，不過他透露媽媽從來不會給意見，只會注重他的外表，「她是外貿協會，只會說你最近好像胖一點。」

劇中賴雅妍上半場與謝佳見談戀愛，下半場轉而答應許富凱追求。問及和2人相戀心情，她說和許富凱就像老公一樣，默默守候、話很少但什麼事都會做。而和謝佳見就像真的跟情人在一起，每天都想談戀愛。謝佳見的假髮裝扮酷似費翔，他幽默問：「想拔個胸毛嗎？」

《同學會！同鞋~》4∕21–4∕23臺北表演藝術中心大劇院 ；6∕10–6∕11臺中中山堂；8／26 – 8／27 國家戲劇院加演場 將於4／28 OPENTIX正式開賣。