李姓男子偕其妻今年8月底，到結拜兄弟家喝酒，晚間10點多，看到兄弟的太太獨自一人在陽台，竟憑藉酒意衝上去，強扯衣服又環抱親吻，後來客廳只剩下李妻和拜把兄弟，才到後陽台查看，李才將雙手放開，案經拜把兄弟的妻子提告，檢察官依強制猥褻罪起訴。一審判10月徒刑，經李男上訴後，台灣高等法院駁回，因雙方和解高院宣告緩刑2年，緩刑期間付保護管束。

李男8月29日下午4點多，與妻子前往結拜兄弟，位在北市後港街的住處飲酒，直到晚上10點多，李看到結拜兄弟的妻子獨自1人在後陽台，竟趁酒意衝上去熊抱，並掀起上衣舔乳，原本李男要進一步，但女方氣得用手抓住她的下體才沒得逞，直到結拜兄弟發現李男、妻子不見，才在後陽台發現，李正環抱自己的妻子，妻子還握住李男的下體，氣得立刻將李男夫妻趕出去。

隔天酒醒，李男傳簡訊給結拜兄弟道歉，但結拜兄弟稱，妻子有說不要，並用手將李推開，事後也傳訊後李妻說遭到李男欺負的簡訊。檢察官認為，李男是以強暴方式，扯掉上衣、內衣，並強吻李女，涉犯強制猥褻罪，可處6月以上5年以下徒刑。事後一審李男遭判10月徒刑。

但李男不服上訴，高院認為李強制猥褻女方讓對方身心受創，判10月徒刑合理。考量李與被害人達成和解，被害人也願意給他緩刑的機會，因此宣告緩刑2年。