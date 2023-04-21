一名銀行高階主管與同事聚餐，見女職員小美酒醉無力，趁她上廁所尾隨前往，並強拉到牆角直伸伸手進裙子內指侵並強吻，還遭到一名同事直擊並提醒不要在公共場合這這種事，餐敘結束後，主管又強拉女方進計程車，並在車上上下其手撫摸胸部，小美驚覺自己有危險，立刻重複向司機表示感快送他回家，司機警覺性也高，抵達女方家後還下車替她開門。事後小美提告，主管一審遭判3年10月徒刑，不服上訴後，高等法院仍維持原判。

根據判決書，該位高階主管與女職員小美均在同一銀行任職，兩人在108年10月間與同事一起聚餐，但席間小美頻喝高粱酒及紅酒後，嚴重酒醉而全身無力，主管見到小美自行前往廁所，於是尾隨前往，等小美走出來時，強拉至廁所附近牆角並強吻，甚至直接將手伸進女方內褲內指侵。

剛好當時有一位同事經過，上前拍主管的背部，他才罷手。但聚餐結束後，主管執意要送小美返回其住處，遂將小美拉進計程車後座，途中主管又伸出鹹豬手徒撫摸她胸部，這時主管突然要求司機更改路線，小美趕緊向司機表明要回其住處並重覆住址，司機這時察覺有異，於是依照小美指示開往她家，並下車為小美開門解圍。

事後小美提告，但主管矢口否認對小美指侵及猥褻。還強調當日前往廁所，剛好遇到小美，小美知道他因父親過世而非常難過，於是主動擁抱他，雙方在擁抱過程中產生情感共鳴才開始接吻，全是你情我願。

一審法官審酌，該位主管為滿足一己私慾，利用女方因酒醉不能抗拒之狀態，分別對其為性交、猥褻行為，戕害女方之身心健康及其性自主決定權及心理上難以磨滅之陰影，且南方犯後不思反省，反將此事渲染為女方是因公司內部派系鬥爭而蓄意設詞誣陷，但念及雙方已達成和解，且依約賠償完畢，判張3年10月徒刑。

該位主管不服上訴，高院改認定張犯強制性交1罪，撤銷原判決，但仍判處3年10月徒刑。