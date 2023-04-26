兆豐銀行為遠雄航空自由貿易港區公司成功籌組5+2年期新台幣21.2億元聯貸案，並由土地銀行、上海商銀、合作金庫、彰化銀行、農業金庫、新光銀行、安泰銀行、陽信銀行、華泰銀行、板信銀行及台中商銀等共12家金融機構超額認參之下，順利於4月26日完成簽約，此次聯貸案係用於償還兆豐銀行107年主辦聯貸案餘額，以及配合業務發展所需資本支出。

桃園航空自由貿易港區是全國唯一的境內關外航空貨運園區兼自由貿易港區，園區具備鄰近桃園機場的地理位置優勢，結合自動化倉儲設備和先進資訊系統，可為國內外企業提供先進的物流基礎設施，同時促進貿易交流與合作，提升國內航空運輸業的競爭力及未來發展性。自遠雄航空自由貿易港公司取得園區經營特許權，就獲兆豐銀行主辦的聯貸銀行團支持，於民國94年完成第一期興建，包括貨運站、倉辦大樓、加值園區等，已吸引眾多大型跨國企業進駐，包含DHL專倉、日本大型貨運代理公司近鐵專倉及台灣三大航空之一的星宇航空運籌中心，承租量及貨運倉儲量表現亮眼，園區擴建也隨運儲量成長進行中。

基於力挺政府戰略產業，兆豐銀行統籌主辦遠雄自貿港公司自成立以來的每次聯貸案，兆豐銀行展現的專業深獲公司信賴，此次聯貸將為遠雄自貿港公司繼續提供穩固的資金來源，支持擴大航空物流園區，隨政府擘劃的桃園航空城，打造延攬台商回流、建構航空運輸產業鏈的完善空間。

兆豐銀行長期致力於協助政府推動各項政策，今年至今完成六大核心戰略產業的主辦聯貸案逾200億元，其中本聯貸案，及上月完成台北港貨櫃碼頭公司新台幣78.5億元聯貸案，囊括國內海空運輸物流領導地位公司的支持。

兆豐銀行去年底獲有金融界奧斯卡之稱的「第十一屆台灣傑出金融業務菁業獎」包括「最佳企業金融獎」、「最佳海外發展獎」及「最佳風險管理獎」等獎項，且連續於109年及110年兩度獲亞太區貸款市場公會Asia Pacific Loan Market Association (APLMA)評選為「台灣年度最佳聯貸銀行」，顯現兆豐銀行專業能力受到專業評審機構肯定；此外，兆豐銀行獲海外信用保證基金8獎項，居全體金融機構之冠。

兆豐銀行致力追求永續成長，統籌主辦離岸風電、太陽能、水資源回收系統、電動車等ESG聯貸案；兆豐銀行推動綠色金融不遺餘力，自2021年訂定目標起，綠色與永續投融資金額已成長逾兩成，截至2023年3月底，累計已超過新台幣6,880億元。