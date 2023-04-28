長園科此次現金增資能順利完成，在於公司旗下UPS不斷電鋰鐵電池系統在半導體/電子產業穩坐高市佔率的表現，且鋰鐵電池模組亦在台灣在地MIT (Made in Taiwan)完成製造與組裝、超過200個國際發明專利等優勢與價值，以及UPS不斷電鋰鐵電池系統在過去以優良技術及服務品質，協助主要客戶大幅提升系統效能、節能減碳，推進長園科訂單需求詢問度提高。這也進一步讓長園科備受產業策略性投資人、半導體與儲能等推動單位所重視。此次現增完成後，長園科資本額將提高至6.29億元。

觀察全球各產業為落實達成2050年淨零排放，多數國家早已將符合國際環保趨勢、且具備自給自足優勢的再生能源列為電力發展的主要核心，而台灣配合2050淨零排放政策目標，兼顧企業減碳及碳中和需求，臺灣證券交易所與國發基金將共同出資成立「臺灣碳權交易所」，預計於今（2023）年中完成設立登記，可見企業規劃自身與價值鏈可行之減碳路徑已是必要作為，顯示綠色低碳轉型市場不管是法規調整、基礎設施投資、以及儲能建置補助推廣，政府都將扮演更積極的推手。長園科未來將持續憑藉著鋰鐵電池產品高循環壽命、高穩定充放循環、高安全與無毒氣等特點，以及多年累積MIT整合相關技術的實績、多國專利技術等競爭優勢，引領鋰鐵電池產業一同進入蓬勃發展的時代。