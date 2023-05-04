新華社4日報導，就有報告披露美國中央情報局持續進行間諜竊密活動一事，中國大陸外交部發言人毛寧表示，有關動向值得國際社會高度警惕，美方應當停止利用網路武器在全球實施竊密和網路攻擊。

4日，中國國家計算機病毒應急處理中心與360公司共同發佈了《「黑客帝國」調查報告——美國中央情報局》。

毛寧在當日例行記者會上回答有關提問時表示，根據報告，美國中央情報局長期蒐集外

國政府、公司和公民情報資訊，組織實施和指導監督跨境祕密活動，在世界各地秘密實施「

和平演變」和「顏色革命」，通過向衝突各方提供加密網路通信服務、斷網通聯服務、集會

遊行活動現場指揮工具，以及研發軟體、「反審查」資訊系統等方式，持續進行間諜竊密活

動。

「有關動向值得國際社會高度警惕。」毛寧說，報告披露的大量發生在中國和其他國家

的真實案例是美國中央情報局在全球長期發動網路攻擊行為的又一實例。

「美方應當重視並回應國際社會關切，停止利用網路武器在全球實施竊密和網路攻擊。」她說。