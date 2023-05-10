美國4月消費者物價年增4.9％ 連續10個月滑降 21:382023/05/10 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國今天公布4月消費者物價指數，增幅僅略為滑降。（示意圖 Shutter Stock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 儘管當局致力讓經濟降溫，抑制物價上揚，美國今天公布4月消費者物價指數，增幅僅略為滑降。 法新社報導，根據勞工統計局數據，美國4月消費者物價指數（CPI）和去年同期相比增幅4.9%，僅比3月增幅5.0%略降，同時也是連續第10個月下降。 美國銀行嗆聲！人民幣和金磚國幣不是威脅 美國經濟才是 美元炸彈噴飛黃金！刷新歷史最高價位 輪到它了 下一間暴雷銀行 #國4 #9% #連續 #10個月 #消費者物價指數 也許您會感興趣 推薦閱讀 美英外長同聲維護台海和平 外交部：凸顯國際高度共識 13:312023/05/10 政治 泰國大選周日登場 選委會：投票率預計超過八成 12:142023/05/10 國際 國科會突破循環經濟等產業瓶頸 創新科技驅動未來 14:242023/05/10 生活 美國4月CPI年增4.9％ 低於市場預期 21:532023/05/10 財經 《國際經濟》義大利打算退出一帶一路 傳已對美提出保證 10:582023/05/10 財經 交通部推行人專用時相 王國材：會犧牲車輛時間 盼社會支持 14:122023/05/10 生活 議員質詢兩岸議題 侯友宜：中華民國未來由2300萬國民決定 14:372023/05/10 政治 美民調：美國人對鮑爾管理經濟的信心創新低 超越葉倫 13:002023/05/10 國際 中菲行首季每股賺2元 新增國際客戶推升毛利率 19:212023/05/10 財經 燦星旅包機雙航線首發團 虎航直飛日本四國和泰國普吉島 20:042023/05/10 財經 花蓮射箭隊7月將為國爭光 經費難籌盼各界助圓小將夢想 12:392023/05/10 寶島 《國際產業》法國上市銀行二哥 Q1業績超預期、FICC部門冠同業 14:282023/05/10 財經 苗縣鶴岡國中生創作客家風情劇本 獲全國學生創意戲劇比賽特優 14:222023/05/10 寶島 苗縣學子參與全國技能競賽創佳績 斬獲9金、7銀、6銅 16:252023/05/10 生活 南部電視購物頻道稀有「男男」組合 阿國、國義闖出一片天 17:582023/05/10 生活 縮減車道1行為被開罰！他轟「謝謝正義魔人和法規」反被罵翻 17:422023/05/10 生活 《國際金融》法國農業信貸報喜 歐股早盤小漲 16:292023/05/10 財經 國民黨嘉義縣山區「在野大聯盟」已有4人報名爭出線選立委 20:212023/05/10 政治 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。