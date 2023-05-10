儘管當局致力讓經濟降溫，抑制物價上揚，美國今天公布4月消費者物價指數，增幅僅略為滑降。

法新社報導，根據勞工統計局數據，美國4月消費者物價指數（CPI）和去年同期相比增幅4.9%，僅比3月增幅5.0%略降，同時也是連續第10個月下降。