亞尼克10週年，推出10款人氣口味生乳捲，即日起於門市消費滿3300元或於官網團購滿12件商品，即送原味生乳捲乙條。（亞尼克提供）

以生乳捲聞名的品牌亞尼克，2013年推出生乳捲至今，創下銷售千萬條佳績，為了歡慶10週年，推出期間限定新品「法式青桔芒果生乳捲」，酸甜清爽口感將喚醒盛夏味蕾。同時3款網友敲碗口味新鮮芒果生乳捲、焦糖布丁生乳捲與Weiss生巧克力生乳捲，也強勢回歸。生乳捲週年慶限定，即日起於門市消費滿3300元或於官網團購滿12件商品，即送原味生乳捲乙條。

生乳捲10週年慶限定新品「法式青桔芒果生乳捲」，選用法國職人與世界甜點冠軍師傅指定使用「SICOLY果泥」，以北海道奶霜為基底，將「芒果之王」Alphonso（阿芳索）製成的芒果果泥濃郁細緻的芳香，搭配檸檬與金桔混種的「青桔果泥」，清爽乳香融合芒果與青桔不同的酸甜，帶出舒爽甜味與檸檬酸尾韻，每一口都充滿水果清香的幸福感，蛋糕體更使用梔子花萃取色粉，訴求香氣馥郁。

亞尼克生乳捲10週年，更有3款超人氣口味強勢回歸，包括夏天限定「新鮮芒果生乳捲」，捲入一整顆新鮮「在欉黃」愛文芒果，細嫩甜美多汁的果肉，與滿滿的北海道奶霜搭配，一口咬下輕盈美味又消暑，是夏天絕不能錯過的滋味。另外還有亞尼克品牌20週年慶推出的「焦糖布丁生乳捲」，北海道奶霜與焦糖慕斯、布丁融合，堆疊出多層次的風味，拿捏焦糖香氣與苦甜間最完美的距離，入口盡是焦糖、乳香融合的滋味！同樣重磅回歸的還有令巧克力迷難忘的「Weiss生巧克力生乳捲」，將被譽為巧克力界LV的法國百年傳說品牌Weiss 72％生巧克力，一整條包入北海道奶霜，隨時享受奢華感十足的甜點時光。

歡慶亞尼克生乳捲10週年慶，門市與官網優惠送不完！即日起於門市消費滿3300元，即送原味生乳捲乙條(原價380元)。於亞尼克官網團購滿12件品項，同送原味生乳捲。