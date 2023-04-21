演員明道外型帥氣，早期出演不少經典偶像劇，近年將演藝重心移往大陸，2020年時宣布與前女團KISS成員王婷萱結婚，如今兒子3歲多，一家三口幸福美滿。近日，他宣布愛妻懷上二胎的喜訊，還曬出寶寶性別揭曉派對的影片，獲得眾人祝福。豈料，卻有網友質疑明道：「妻子怎麼懷孕了還讓她抱兒子？」

從曝光影片中可見王婷萱挺著孕肚、抱著大兒子，明道拿著麥克風，在台上打開黑色箱子準備揭曉二胎寶寶性別，當兩人看見粉色汽球飛出來的那一刻，夫妻倆興奮大叫，顯得非常激動。明道也在微博貼文寫道：「即將迎來我的小公主，湊成一個『好』字了」

雖然留言區大多數都是在祝福，但也有部分網友指出：「懷孕了，應該爸爸抱兒子啊」，更有人批評表示：「好爸爸怎麼不抱著孩子，還讓懷孕的妻子抱著」、「懷孕了還抱她兒子，已經幾歲了，也不算輕」，掀起熱烈討論。

事實上，明道自出道以來形象正面，鮮少有負面緋聞，此外他還是演藝圈中出了名的孝子，如今他即將迎來第二個孩子，一言一行自然備受外界檢視。