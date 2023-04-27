一名小姑發文抱怨，指稱平常全家人的衣物都是一起洗的，但爸媽一出國玩，懷孕的大嫂洗衣服時竟將她放在洗衣機裡的床單和衣服拿出來，使用完洗衣機脫水後，又將床單和衣服放回去，讓她氣炸討拍「趁爸媽不在就要欺負我？」，結果反而被媽媽跟哥哥責罵，而文章曝光後網友們也一面倒全不挺。

一名網友在「匿名公社」發文表示，平時全家人的衣服都是一起洗，洗完不是媽媽曬就是大嫂曬，不過因為大嫂懷孕，大部分都是媽媽曬，日前原PO的爸媽出國玩，因此家裡只剩她和哥哥嫂嫂，有次她把衣服跟床單丟進洗衣機，準備等哥哥下班回家和大嫂的一起洗，怎料大嫂卻把她的衣服床單拿起，將夫妻倆的衣服用手洗，並用洗衣機脫乾、晾曬，事後再將她的衣服床單放回去，「我真的很傻眼欸，到底是嫌我的衣服床單多髒？」。

對此，原PO相當生氣，等媽媽回來後便開口抱怨，「我哥剛好在洗澡，洗完衝出來就跟我吵架，說大嫂只是因為衣服不多就手洗了，不用洗衣機」，但原PO不理解怒嗆「我就不爽，那幹嘛還用洗衣機脫水？！不是明擺著不幫我洗？」。

原PO的哥哥則表示，大嫂本來就沒義務要幫她洗衣服、洗床單，並指責她故意趁媽媽不在時指使大嫂曬床單，「我覺得更莫名其妙，平常就是都一起洗的，趁我爸媽不在就要欺負我？」，而原PO的媽媽也不挺女兒，讓她十分不滿「X！本來就是都她們在洗的，為啥變我的錯？」。

文章曝光後引發熱議，網友一面倒全不挺，紛紛留言怒轟「公主病」、「大嫂本就沒有義務服侍你，更別說她在孕期，講這種話你有沒有一點羞恥心？怪不得現在愈來愈多女生不願結婚，就是怕遇到你這種殘障小姑」、「你是爸媽的王子公主，但大嫂不是你的僕人」、「不要以為別人幫你做是理所當然的，給妳三分顏色還開啟染坊了」、「什麼是『本來』就是妳媽跟大嫂在洗的？她們天生就是幫妳洗衣服的嗎」。