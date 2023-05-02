哥哥帶大嫂、爸媽出去玩，全家只留她一個！一名女網友表示，日前早上起床發現家裡空蕩蕩，打電話問才知道原來是哥哥和大嫂帶著小孩及爸媽出門玩兩天一夜，留她一個人在家，說是車子坐不下，讓她氣炸「再騙啊，大嫂不想我去就說啦」。

原PO在臉書「匿名公社」發文，日前早上起床發現全家人消失不見，哥哥帶大嫂、兩個小孩及爸媽出去玩兩天一夜，氣得打電話質問哥哥，一家人住在一起，出去玩為何都不講一聲，哥哥解釋是車子坐不下所以沒找她，但原PO不信，明明新車是7人座，上次去掃墓都坐得下，認為是根本不想她去的藉口。

原PO抱怨，是大嫂不想她一起去玩，「不想我去就說啦，搞什麼好心人設說有叫我，我門沒鎖是不會開門進來叫」，且家裡冰箱空的，也沒剩幾碗泡麵，「是想餓死我嗎？」覺得自從大嫂嫁進門後，爸媽什麼話都聽大嫂的，沒她說話的份，多說幾句話就被罵是毒菇，好像住婆家很委屈，批大嫂根本是住免錢的還裝老大。

貼文PO出後，網友看到原PO說話的口氣，以及說冰箱沒東西吃都搖頭，認為她就是個公主，紛紛留言「幾歲人了還要幫妳準備吃的」、「連爸媽都瞞著妳，可見妳有多難相處」、「看這理所當然的講話方式，即使空車也會跟你說載不下」、「妳那個位置放行李剛好」。