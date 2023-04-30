「阿嬤」對於許多人來說都是最強後盾。一位爸爸分享，家裡新買的大冰箱飾板近日突然凹了一塊，他因此遭到媽媽瘋狂碎念，沒想到結果竟是小三的兒子為了拿布丁一腳踩凹，媽媽得知此事後卻要他別罵兒子，還特別寫了一張紙條，讓爸爸直呼「媽…我才是妳親生的」，貼文曝光後引發熱議。

一位爸爸分享，兒子為了拿布丁踩凹新冰箱，結果他卻反被媽媽開罵。（翻攝自爆怨公社臉書）

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，家裡新買的冰箱近日被兒子踩凹一塊，媽媽發現後開始瘋狂碎念，他追問兩個小孩後得知，原來事發原因是兒子想吃布丁，阿嬤把布丁放在冷藏最上層，兒子因為身高不夠高，於是踩著飾板想要拿布丁，結果才不小心把它踩凹。

阿嬤為了孫子寫了一張紙條。（翻攝自爆怨公社臉書）

沒想到原PO教育兒子踩冰箱很危險，「冰箱倒下來壓到會死翹翹」，要兒子去跟媽媽道歉時，媽媽竟以為原PO打小孩、開始罵他，還要原PO別罵她的愛孫，寫了一張紙條「弟弟要吃布丁，自己拿來吃，阿嬤放在下面」，讓原PO直呼「媽…我才是妳親生的，妳怎麼這樣…」、「真的是鑲金欸…」。

對此，許多網友紛紛回應，「沒意外，一個孽子，一個金孫」、「爹親娘親不如阿嬤親」、「我教訓小孩，我媽：用說的就好了，不要這樣；我媽教訓我，我媽拉下鐵門厚水管伺候。果然自己生的命比較硬」、「阿嬤的正常操作，我家也這樣。我說『啊，妳以前打我像在打狗欸』，我媽說『我以前用的方法錯了，所以從妳這代修正』，我『…』」。

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