前總統陳水扁今（2）日北上，為即將因洗錢罪入獄服刑的兒子、民進黨高雄市議員陳致中請願。對此，國民黨立委賴士葆諷刺，「陳水扁無視保外就醫規定到處趴趴走，只在乎兒子的政治生命，非品格操守」；而陳致中則把洗錢被判刑，當作回報養育之恩唯一的方式，扁家人根本是標準的「法律不能教化家庭」。

賴士葆今在臉書發文痛批，民進黨對扁家的包庇縱容無上限，任他踐踏法律違反中監的參與政治活動、主持節目、參加聚會、輔選站台等4不規定，同時，醫院還繼續開證明給法院，讓他可以公然的趴趴走，在國人眼前踩紅線踐踏司法，「全台唯扁珍可以不受法律規範」。

賴士葆指出，陳水扁一家受高等教育，但在龐大的金錢利誘下全然迷失，價值觀被扭曲，無法謹守利益迴避，陳致中也顯然同意這些錢並非不義之財，所以心甘情願、乖乖的聽命洗錢，因此認為被判刑坐牢，是回報養育之恩的方式。

賴士葆嘲諷，陳水扁不覺得法律審判是讓陳致中學習受教的機會，他要請願，是因為認為法律判決過重，他念茲在茲的，是陳致中的政治生命，而非品格操守，「這家人是道地的法律不能教化家庭」。