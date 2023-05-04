前總統陳水扁儘管處於保外就醫中，2日仍為了民進黨高雄市議員陳致中被褫奪參政權，前往總統府、立法院等處請願，被外界批評踩了保外就醫的紅線。法務部長蔡清祥今（4）日在立法院答詢時回應，矯正署對此會嚴正處理；一份最新的網路民調也顯示，有超過8成的網友認為，陳水扁極有可能成為綠營2024選戰的破口。

Youtube頻道《桃園孫先生》今日發起網路投票，截至下午2點為止，總計有6068人參與。針對題目「陳水扁多次違反保外就醫的規定」，有高達83%的民眾認為「陳水扁會成為民進黨選情的破口」，僅14%的網友表示「陳水扁不會成為民進黨選情的破口」，剩餘的網友則選擇「其他意見」或「沒意見」。

對於陳水扁的行為，網友多表示不滿，怒批「這種人還不抓進去關，嚴重破壞台灣人的臉面」、「人家是進京趕考，阿扁是進京救子」、「台灣的司法病了」、「手不抖了又中氣十足，該回去繼續吃牢飯，可是民進黨沒有人敢講話！ 還有沒有國法」、「早就應該被關才對」。

不過也有人持不同想法，稱「他已經對民進黨來說不重要了」、「沒是非的還是會投」、「他們那一家已經存在政譠很久了，結果民進黨照樣過半當選，根本沒差好嗎！」、「算了吧！雙標黨！他們怎麼亂搞，支持者一樣無視！」