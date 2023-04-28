Marz23日前宣布未婚女友懷孕即將當爸，他今（28日）出席新專輯《不遠處》暨MV首映會，也是他傳出好消息後首度接受媒體訪問，除了開心分享女友目前懷孕5個月，寶寶性別是男生且預產期為9月16日，他坦言自己去年陷入嚴重低潮，直到得知將當爸爸才重新振作，決心努力賺錢，「這個小孩應該是來救我的，讓我有很大轉變」。

Marz23回想得知女友懷孕當下，他腦中浮現人生跑馬燈，「一切都很震撼，我當時正要去健身，健身健到哭出來，感覺害怕焦慮又開心期待」；他當下想到父親、已故資深藝人安迪，「我爸影響我很多，是個很好的爸爸、很開明，也是因為他的管教方式，我才能成為現在的樣子」，希望傳承父親的教養方式，將來也能成為一個好爸爸。

Marz23的媽媽（左起）、女友及姊姊今出席首映會力挺。（粘耿豪攝）

至於媽媽得知將抱孫子反應？他形容母親情緒轉換很大，笑說：「我媽一開始非常冷靜，開始念我『你真的可以嗎、你真的準備好了嗎』？接著哭出來因要當阿嬤了，開始告訴親友們『我要當阿嬤了』。」

他接下來除了投入發片宣傳還會開啟全新巡演「2023 不遠處 World Tour」，將一路忙到明年，打算孩子出生前先完成結婚登記，最快明年再辦婚宴。Marz23說：「很期待接下來的旅程，對自己人生即將展開另一個階段也覺得充滿挑戰。」