一名女網友分享，近日爸媽生病了，她與哥哥說好要輪流接送爸媽看病，怎料大嫂卻很不滿，認為照顧的工作應由未婚的原PO全部負責，除此之外，還曾上網造謠她有戀兄情節，但原PO平常與哥哥對話從來沒超過5分鐘，也沒有不得體的肢體碰觸，因此她忍不住覺得大嫂有病，引起網友討論。

一名女網友昨在「匿名公社」上分享，大嫂是個很奇怪的人，到處跟別人抱怨家中私事，近日爸媽病了，原PO與哥哥說好輪流接送爸媽去看病，但大嫂卻心生不滿，認為這些事情應該由尚未出嫁的原PO負責就好。

女網友表示，大嫂滿嘴「巫婆毒姑」，卻不曾想過自己是什麼樣子，每天回家裡都不願意幫忙做一些家事，媽媽拿了一些東西給她，她都表現得很嫌棄，唯獨在面對錢的時候特別熱情積極，甚至偶爾還會嫌媽媽給太少。

女網友指出，大嫂還曾經跑到網路上發文，控訴原PO有「戀哥情節」，但明明她和哥哥的互動都很正常，每次見面交談也不會超過5分鐘，更別說有不合宜的身體接觸，但不知為何，在大嫂眼中一切都成了變態的戀兄情節。而且大嫂本身也有哥哥，每次出去玩還都會和自己親哥勾肩搭背，因此她實在無法理解大嫂的標準。

女網友也說，前陣子租屋處出了一點問題，她暫時搬回老家居住，結果大嫂竟然跑到網路上發文說「小姑打壞主意想騙家產」，讓她看了又傻眼又無奈，因為她們家境只能說是殷實，爸媽都是普通的公務員，家裡面也沒有祖產，只有老家這棟房子，而且這棟房子的貸款，她和哥哥都有幫忙繳，因此原PO不懂為什麼自己不能住？

女網友無奈地說，大嫂真的很有病，而她也無法理解，為什麼要把自己搞得這麼累，少點複雜地心思，好好做人不是很好嗎？

貼文引起網友討論，「男人婚後真命苦，娶到明理是祖先有保佑，娶到很會計較是夾在中間裡外不是人」、「這種大嫂不管妳做什麼她都會有話說的」、「人家手足都喬好要怎麼照顧爸媽了，這到底關大嫂屁事啊？」