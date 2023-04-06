隨著新冠疫情趨緩，開始有不少人搭飛機來台旅遊，然而台中一名提供包車服務的業者卻控訴，日前接到香港女客人的預約，他當天開了160公里的車到機場接人，抵達後才收到放鳥訊息，理由是「飛機提前抵達，已購巴士車票，下次有機會再包車」，讓該名業者相當火大，直說從業8年第一次碰到這種人，貼文曝光後，意外引來一票香港人代替同鄉致歉。

「想不到這件事發生在我本人身上，第一次被放鴿子！」業者日前在臉書粉專發文抱怨，一名香港女客人預約包車，要在4月4日時從桃園機場前往宜蘭礁溪的飯店，他和對方約定好接送的時間和地點，當天到了機場才收到女客人的訊息，表示因為飛機提前抵達，「我們已購巴士車票，下次有機會再包車」。

女客人傳訊息和業者表示，因為班機提早抵達台灣，他們選擇搭乘其他交通工具接駁。（圖／業者提供）

業者表示，在約定前1、2天取消他都覺得尚可接受，但都到了機場才被放鳥，他工作8年以來還是第一次遇到，直說：「怎麼會好意思讓人家開了160公里2個小時的路程」，認為這樣的行徑實在可惡。

貼文曝光後，意外引來一票香港網友回應，眾人狂刷留言替同鄉道歉，「聽到都覺得抱歉，不是每位香港人都這樣，這種人很自私，還想有下次」、「作為香港人跟你們說聲對不起」、「身為香港人感到抱歉，香港人充滿著這種質素」，另外也有人建議，未來可以先收訂金，以免被放鳥的悲劇再度上演。