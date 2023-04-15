許多台人抱怨生活不易，感嘆要達到財富自由的目標很困難，前桃園市議員王浩宇卻說，其實大部分的台灣人已是全世界1％的有錢人，只要總資產包括現金、股票和房產等，加起來超過2800萬就算是，引起網友熱議。

王浩宇昨在臉書發文分享，在這個世界，如果資產超過279.5萬台幣，就已經是全世界最有錢的10％，如果有超過2800萬的資產，包含現金、股票和房地產等等，那麼就是全世界1％的有錢人。

王浩宇接著說，台灣滿街都是資產超過2800萬的人，台北市任何一個擁有房子的長輩都是全球1%的有錢人，以自用住宅率估算就超過100萬人，六都就超過400萬人。

王浩宇表示，世界的財富分配，並沒有想像的那麼均勻美好，大多數的台灣家庭都落在全球1%到10%之間的有錢，領基本薪資的人，也至少在前20%。

貼文引起網友討論，有些網友點頭說，資產包含房子的話，的確很多人總資產會破千萬，「房子也算的話，應該很多人辦到」、「有2800萬的國人多如牛毛」；但也有網友哀號說，如果真的是這樣，為什麼生活還是過得很苦？