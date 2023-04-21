美國眾議院兵推，模擬大陸武力犯台，顯示美國不可能在台海衝突開始後為台灣進行補給，有必要提前為台灣進行大量武裝。前空軍副司令張延廷表示，台灣都市化程度那麼高，人口那麼密集，現在武器的殺傷、爆炸摧毀效果非常巨大，「我們要想辦法把戰火推出台灣」。

張延廷今(21日)在政論節目《新聞大白話》中表示，這次美國眾議院的兵推，提出幾個問題，兩岸一開戰，台灣周邊的海域會被封鎖，美國想在這邊海空運補，是沒辦法的，台灣要靠自己囤積的彈藥來面對。

張延廷接著指出，這幾年，台灣向美國採購的這些武器裝備，總共190億美元，將近6千億台幣，武器裝備都還沒有到位。但這些武器將來運用到未來的戰場，要去考量是不是過時了，因為現在台灣拿到的武器，是要去面對未來的戰爭，未來的戰爭狀況是如何，要去通盤考量。

張延廷點出，兩岸軍事衝突，產生的風險會影響經濟，彼此會經濟制裁，海上、空中運輸都會受限，經濟也會因而停頓。在這種狀況下，美國企業界、工商界怎麼去面對這個問題，他們認為美國沒有準備。

張延廷認為，戰場是在台灣，台灣都市化程度那麼高，人口那麼密集，現在武器殺傷、爆炸摧毀的效果非常巨大。我們要想辦法讓戰火不要在台灣發生，要把戰火移出、推出台灣。