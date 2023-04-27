台北市政府都發局27日上午舉行都市審議委員會，其中針對台北市立美術館開發案，未來將打造獨特的覆土式地下美術館進行審議。申設單位欲徵求同意先行取得雜項執照後施工，經討論後都審會同意地下連續壁的雜項工程先行，至地面層景觀部分，則請申設單位依委員意見修正，再提都審委員會審議。

台北市政府都發局27日上午舉行都審會，申設單位今表示，依據統包精神「邊設計、邊施工」，希望徵求都審委員會同意先行施工，因雜照的地下工程與地上外觀的關係不是非常密切，盼能單獨申請並取得雜項執照，以進行地下室工程開工，爭取早日完工使用。

對此委員會方面建議，北美館擴建案為地下美術館，地面層規劃設計仍應回應公園使用的定位、維持公園綠意。委員會指出，該案目前規劃設計的地形似小土丘，因斜坡與中山北路側的人行方向垂直，應注意大雨衍生的地表逕流，以及無障礙通行等友善環境塑造。中山北路也是北市重要景觀綠廊，大量使用者主要從該側進入，應妥善考量北美館與中山北路側的介面及景觀。

都審委員會表示，有關本案地下連續壁之雜項工程同意先行，至地面層景觀部分則請申設單位依委員意見修正後，再提都審委員會審議。