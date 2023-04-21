伊朗海軍稱迫使一艘悄悄潛入霍爾木茲海峽、試圖進入波斯灣的美軍「佛羅里達」號核動力潛艇浮出水面後，駛離該水域，美國海軍則否認此事。前立委郭正亮認為，美核潛艇可能有軍艦、潛艇對它做一定程度的鎖定包圍，加上落單獨闖伊朗領海，才會被逼出海面。

郭正亮今(21日)在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中表示，不知道伊朗有幾艘潛艇圍住美核潛艇，以及海上有沒有軍艦。如果美核潛艇很接近伊朗的領海，偷偷開進來，結果被發現，等於是被上面的軍艦和反潛直升機盯上，已經被瞄準，然後旁邊再兩艘潛艇逼它浮上來，理論上是可能的。

郭正亮指出，美核動力潛艇會進入伊朗領海，到底是為了什麼事？實在是難以理解。如果美軍有射長程魚雷、飛彈，事實上沒必要離那麼近，實在是難以想像。

郭正亮點出，新聞報導稱美核潛艇進入領海被抓到，一定有軍艦、潛艇對它做一定程度的鎖定包圍，所以才被迫浮上水面；而且還要假設美核潛艇落單，附近也沒有美國軍艦，這個實在太像電影情景了。他認為，美核潛艇可能是落單獨闖領海，以為大家都不知道，伊朗會查到，可能是碰巧。