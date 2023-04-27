美元的主導地位賦予美國巨大的權力和影響力，但《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）警告，他擔心美元可能會貶值如同「衛生紙」般毫無價值，更直言「美國正在死去。」

綜合外媒報導，羅伯特清崎近日在自己的Podcast節目中對美元的潛在崩潰和惡性通膨發出警告，他認為美國違反了貨幣法律，也因此導致世界上其他國家漸漸靠攏金磚五國：巴西、俄羅斯、印度、中國和南非。

羅伯特清崎進一步表示，越來越多國家靠攏金磚五國，據悉墨西哥已正式申請加入金磚國家組織，傳出日本、澳大利亞和新西蘭也考慮加入，這些國家因為放棄美元，採用其他貨幣貿易，未來將會有4000兆美金的回流。他認為世界將迎來超級通貨膨脹，並在節目中手持一張美元鈔票揮舞道：美元將變成垃圾。

羅伯特清崎同時提醒美國將失去石油儲備國地位，這意味在全球市場上失去權力和影響力，對美國經濟會產生重大影響。他看衰美元但看好投資貴金屬尤其是「銀」，因為銀一直是很好的避險資產。

資深媒體人陳鳳馨則在《風向龍鳳配》節目中表示，美元地位逐漸動搖中，主因在於美國將美元作為制裁武器，會讓用以結算或儲備的國家擔憂，一些國家不願再被美國綁架。她提到，過去10年，美元作為貿易結算的貨幣已從85%掉到58%，未來或許會更進一步下滑。

但資深媒體人唐湘龍在《東南西北龍鳳配》節目中提到，人民幣要取代美元的困難度恐怕很高，因為中國是貿易順差大國而非逆差大國，而且金融系統過於封閉。