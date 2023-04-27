距離台灣僅90分鐘航程的澳門，不僅以絢爛發達的博彩娛樂為人所熟知，其以大三巴為主延伸的歷史街區，包括20多座歷史建築，更被列入世界文化遺產；漫步其中，可以感受澳門悠遠豐沛的文化氣息，深受國內外旅客的歡迎。

台灣虎航深耕澳門航線多年，在疫情尚未爆發前已提供從桃園、台中、高雄直飛澳門的服務，此次配合疫後首度全面復航，推出復飛優惠價單程未稅799元起，銷售時間自2023年4月27日上午10：00起至2023年4月28日晚間23：59，搭乘日期為2023年7月1日起至2023年10月28日止。