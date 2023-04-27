距離台灣僅90分鐘航程的澳門，不僅以絢爛發達的博彩娛樂為人所熟知，其以大三巴為主延伸的歷史街區，包括20多座歷史建築，更被列入世界文化遺產；漫步其中，可以感受澳門悠遠豐沛的文化氣息，深受國內外旅客的歡迎。
台灣虎航深耕澳門航線多年，在疫情尚未爆發前已提供從桃園、台中、高雄直飛澳門的服務，此次配合疫後首度全面復航，推出復飛優惠價單程未稅799元起，銷售時間自2023年4月27日上午10：00起至2023年4月28日晚間23：59，搭乘日期為2023年7月1日起至2023年10月28日止。
因應澳門特區政府宣布自4月1日起全面開放大陸、香港、台灣以及外國旅客入境防疫措施，即日起入境澳門無需出示任何新冠病毒檢測證明。台灣虎航(6757)今日宣布將於今年夏天全面復飛桃園-澳門、台中-澳門、高雄-澳門航線，並推出單程未稅799元的復航價。
距離台灣僅90分鐘航程的澳門，不僅以絢爛發達的博彩娛樂為人所熟知，其以大三巴為主延伸的歷史街區，包括20多座歷史建築，更被列入世界文化遺產；漫步其中，可以感受澳門悠遠豐沛的文化氣息，深受國內外旅客的歡迎。
台灣虎航深耕澳門航線多年，在疫情尚未爆發前已提供從桃園、台中、高雄直飛澳門的服務，此次配合疫後首度全面復航，推出復飛優惠價單程未稅799元起，銷售時間自2023年4月27日上午10：00起至2023年4月28日晚間23：59，搭乘日期為2023年7月1日起至2023年10月28日止。
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