健談原名食在舒活，2012年成立以來聚焦於「女性保健」，提供個人化的專業保健諮詢服務。健談保健品牌聚焦布局於女性健康生活所需的各項保健產品，包括日常營養補充的滴雞精及維生素系列等等，希望持續堆高在台灣的市場佔有率表現。

展望2023年，健談對營運成長有信心，公司在過去兩年疫情期間積極布建包括品牌行銷、產品擴增、通路拓展以及深化APP智能服務建置等業務，雖使得本業營運呈小幅虧損，但所積累的碩果逐漸收成，可望對未來整體營運帶來正面的挹注。