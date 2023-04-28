健談原名食在舒活，2012年成立以來聚焦於「女性保健」，提供個人化的專業保健諮詢服務。健談保健品牌聚焦布局於女性健康生活所需的各項保健產品，包括日常營養補充的滴雞精及維生素系列等等，希望持續堆高在台灣的市場佔有率表現。
展望2023年，健談對營運成長有信心，公司在過去兩年疫情期間積極布建包括品牌行銷、產品擴增、通路拓展以及深化APP智能服務建置等業務，雖使得本業營運呈小幅虧損，但所積累的碩果逐漸收成，可望對未來整體營運帶來正面的挹注。
健談(7641)今(28)起，透過創櫃板辦理登錄前籌資，每股發行價格為25元，預計籌資股數為50萬股，總金額達新台幣1,250萬元，資金用途將用於強化品牌發展及充實營運資金，認購期間為2023年4月28日至5月3日，繳款期間為2023年5月10日至5月12日。
健談原名食在舒活，2012年成立以來聚焦於「女性保健」，提供個人化的專業保健諮詢服務。健談保健品牌聚焦布局於女性健康生活所需的各項保健產品，包括日常營養補充的滴雞精及維生素系列等等，希望持續堆高在台灣的市場佔有率表現。
展望2023年，健談對營運成長有信心，公司在過去兩年疫情期間積極布建包括品牌行銷、產品擴增、通路拓展以及深化APP智能服務建置等業務，雖使得本業營運呈小幅虧損，但所積累的碩果逐漸收成，可望對未來整體營運帶來正面的挹注。
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