國家交響樂團單簧管副首席賴俊諺3日「東京誠品生活日本橋」快閃演出，為NSO本周的日本巡演打頭陣。（國家交響樂團提供）

國家交響樂團（NSO）音樂家林品任與賴俊諺，3日「東京誠品生活日本橋」快閃演出，為NSO本周的日本巡演打頭陣。

NSO才剛從美國巡演返台，團隊又將馬不停蹄地啟程，預計造訪東京、兵庫及福山，同樣由音樂總監準．馬寇爾領軍，攜手音樂家與合唱團演出多首曲目。

包括首場將在5月6日於兵庫縣立藝術文化中心展開，將由林品任擔任獨奏，演出布魯赫《蘇格蘭幻想曲》，同場樂團還將呈現孟德爾頌、德布西的經典作品。第二站於5月8日在東京歌劇城音樂廳，加入演出的有日本鋼琴家福間洸太朗、東京大都會合唱團及八角塔男聲合唱團等，將演出貝多芬經典的《合唱幻想曲》。

緊接著下一站，受福山國際音樂季之邀，將前往玫瑰之都福山，於福山市文化藝術館進行一系列的音樂會。5月11至12日，由NSO協同指揮吳曜宇，攜手獨奏家呈現三場學生音樂會；5月13日準．馬寇爾則將帶領NSO與小提琴家林品任呈現開幕音樂會，特別以小約翰．史特勞斯《南國玫瑰》圓舞曲，為音樂祭揭開序幕；5月14日樂團擔綱壓軸閉幕音樂會演出，上半場安排葛令卡與拉赫瑪尼諾夫等俄國經典曲目，下半場由身為德布西權威的音樂總監準．馬寇爾與NSO，以德布西不朽的經典作品《海》，為音樂祭劃下圓滿句點。

值得一提的是，本趟日巡和美巡一樣，同樣有台灣作曲家作品，包括包含作曲家李元貞受客家委員會委託創作，將客家山歌韻味融入交響樂的《美濃之道》，以及國家文藝獎得主金希文，以音符描繪台灣阿里山日出暖陽、光照大地的《日出台灣》。