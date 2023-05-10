日本東京高圓寺阿波舞振興協會動員近百人，睽違4年再度登台表演，11日下午將赴平鎮義民廟及中壢仁海宮、SOGO商圈等地封街演出，廟方分別邀請在地社區千歲鼓團及陣頭加入表演，打造一場豐富的中日文化交流展演。警方也祭出交管措施，呼籲用路人留意改道通行。

「東京高圓寺阿波舞」曾被票選為最想去的日本祭典，曾3度來台公演，前幾年因為疫情而中斷，這次在睽違4年後，共計有96位舞者登台表演，5月11日下午4點將從平鎮義民廟出發踩街演出，沿途行經1895乙未公園，再到仁海宮廟前廣場及中壢銀河廣場前演出。

平鎮義民廟指出，為配合這次難得的展演，邀請在地義民社區千歲打鼓團參與表演迎接遠道而來貴賓，另外也找來淡江大學日文系學生擔任翻譯，將帶領這群舞者在表演結束後逛中壢夜市，盡地主之誼展現國民外交。中壢仁海宮董事長王介禧則說，11日歡慶198周年媽祖文化祭，上午進行車隊遶境，下午到晚上則有阿波舞團踩街展演，另外也邀請10多團在地陣頭演出，讓民眾不需飛出國門，在台灣就能同時感受日本道地祭典及台灣陣頭獨特文化魅力。

平鎮警方說，展演隊伍下午4點從義民廟廣場出發，左轉復旦路二段再右轉育達路二段前往乙未保台紀念公園，因鄰近聯新國際醫院及重要幹道，將增派警力加強周邊交通疏導。中壢警方則說，仁海宮車隊遶境上午9點至下午3點半，徒步踩街表演下午4點至晚上8點，包括元化路、延平路等部分路段有交通管制，請用路人聽從交管人員指揮或依照指示牌行走替代路線。