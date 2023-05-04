5月31日前，點購「招牌麻辣超值套餐」，可用1元銅板價加購1份「美國CH五花牛肉」。（神來餐飲集團提供）

「招牌麻辣超值套餐」可以吃到2份共12隻的麻辣小龍蝦。（神來餐飲集團提供）

麻辣鍋必點的鴨血與豆腐可享無限量免費加，而日本原裝進口的明治冰淇淋，同樣無限供應。（神來餐飲集團提供）

麻辣狂粉這篇快收！台北內湖「神來麻辣鍋」近期推出周年慶的活動，即日起至5月31日止，能以優惠價698元吃到原價768元的「招牌麻辣超值套餐」，套餐內含美國CH板腱牛肉、麻辣小龍蝦、麻辣三寶等海陸好料。點購該款套餐還可用1元銅板價加購1份「美國CH五花牛肉」，每份套餐限購一份。

「神來麻辣鍋」周年慶推出的「招牌麻辣超值套餐」集合了嗜辣饕客愛吃的單品，包括麻辣鍋必點的鴨血與豆腐，還有美國CH板腱牛、招牌手工花枝蝦仁漿、無敵大蛤蜊、麻辣鍋必備的「麻辣三寶」牛肚、牛筋、大腸頭，以及入口即化的霸味3秒鈴鈴卷；最特別的是前陣子在社群上風靡的麻辣小龍蝦，現在在店內也吃得到。此外，業者還推出了獨門的「川味麻辣干碟」，以乾辣椒加上辣粉、香油，油蔥、蒜調配而成，是一款可以直接配著肉吃的醬料，頗為唰嘴。

店內的招牌麻辣湯底採用8種中藥材及新鮮牛骨以原食材慢火熬煮6小時，業者標榜無添加任何調味料，辣度溫和不刺激，是款可以喝的麻辣湯。而鴨血與豆腐可享無限量免費加，店內自助吧還有日本原裝進口的明治冰淇淋，同樣可以免費吃到飽。