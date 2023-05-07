她的蝦好酷？有女子日前去壽司店買回壽司套餐，不料，她在室內關起燈，竟然發現「蝦肉發光」，並且將蝦肉移開後，連白飯也發光了，這樣的狀況讓她感到擔心「之前吃的有無其他問題」；網友一見發光的蝦子也表示「阿凡達的蝦？」、「花一樣的錢為什麼你的好像比較科幻」。

一名女子在臉書社團「爆料公社」發文，她表示5月4日去某壽司店買了壽司套餐外帶，豈料，其中的蝦壽司竟然會發光，甚至把蝦肉拿起後，連白飯也會發光，讓她相當困惑表示「之前吃的有無其他問題」。

後來女子上網搜尋「蝦壽司發光」的原因，她表示「發光可能是受到發光細菌感染，或者是在被捕前蝦子吃進了浮游生物或發光細菌，也有可能是店家在處理時，加入了含磷成分的化學物質，例如食品添加劑等」；她後來也致電壽司店客服，並且等待客服的回應，她也提醒網友買壽司要注意這方面的狀況。

女子在壽司店外帶壽司套餐，竟然發現「蝦壽司發光」，讓她有些擔心之前吃的有沒有問題。（翻攝自臉書爆料公社）

貼文一出，網友紛紛留言表示「她的蝦好酷」、「阿凡達的蝦？」、「花一樣的錢為什麼你的好像比較科幻」、「真幸運，藍眼淚這樣就看到了」、「頂級藍眼淚」、「想知道客服如何回應。待續」、「以後吃壽司可以請店員先關燈嗎？」、「螢光劑嗎？ 好可怕」、「吃下去換你自體發光了」、「馬祖藍眼淚系列壽司」。

據悉，泰國頂尖學府朱拉隆功大學有名生物學博士乍薩達曾對此做出分析，他表示「蝦子可能發光的原因」有3個，第一、可能是受到發光細菌感染、第二、蝦子被捕捉前吃進浮游生物或是發光細菌，第三、有可能店家處理時，加入含磷的化學物質，像是添加劑，他也表示，若對發光的蝦子有疑慮，建議避免食用，以免產生身體不適的狀況。