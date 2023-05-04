日本鬼太鼓座表演精采片段。（嘉義市文化局提供／廖素慧嘉市傳真）

疫情解封，開放國境後，嘉義市政府文化局推出「藝文升級旗艦」系列活動，邀請國內外演藝團隊來嘉演出，5月有國家級音樂團隊及世界級鼓藝團體日本鬼太鼓座，文化局表示，今年藝文活動大精采，搶票要快。

市長黃敏惠表示，嘉義市是雲嘉南地區核心城市，文化底蘊深厚，藝文鑑賞水準高，為此不斷邀約國家級、世界級的表演團隊表演，5月特別邀請維也納愛樂樂團雙首席，首次與國台交（NTSO）現場合作，還有世界級日本鬼太鼓座樂團距離上次2007年12月來嘉義演出，已相隔16年，再次來嘉震撼表演。

嘉市府文化局長盧怡君指出，5月6日「首席高峰會Ⅱ─霍內克與達奈洛娃」音樂會，由國台交駐團藝術家、維也納愛樂樂團首席萊納‧霍內克（Rainer Honeck）阿貝娜‧達奈洛娃（Albena Danailova），帶來貝多芬第二號交響曲、葛拉組諾夫小提琴協奏曲，重量級卡司演繹超強名曲。

日本鬼太鼓座則於5月26日演出，此音樂團創辦於1969年，使用竹笛、三味線、尺八、箏等日式傳統樂器共奏，太鼓擊樂與奔跑、舞蹈等肢體鍛鍊融合，展演剛柔並濟的太極之境。

嘉市府文化局表示，今年度藝文升級旗艦計畫系列節目，明華園戲劇總團的演出於開演前售票一空，疫情解封後藝文表演回溫，5月連2場國際級精采表演，藝文愛好者購票行動要加快了。