街口金融科技董事長胡亦嘉遭檢方起訴指控，他在3年前擔任「街口投信」代理董事長期間，辦理追募街口布蘭特原油正2期貨ETF時，未公平配售給投資人，不法獲利6600多萬元，他因此遭境管至今，他以要到日本及英國拓展業務為由聲請解除境管，台北地方法院裁准他提出500萬元保證金（得以同金額由金融機構簽發之支票代之）後，解除其5月13日起至5月27日止的限制出境、出海， 可抗告。

胡聲請意旨表示，他經營的街口電子支付股份有限公司擬於日本及英國拓展相關業務，而有親自出席與當地團隊、投資人及相關主管機關會面之必要，請求法官解除5月13日起至同月27日止之限制出境、出海。

台北地院認為，胡男遭裁定從去年11月25日至今年7月24日止繼續限制出境、出海，裁定原因及其必要性仍未消滅，但考量他聲請解除其於前開特定期間內之限制出境、出海處分，並提出其於日本及英文業務相關文件、逐日行程表暨來回雙程航班資訊等為，裁准提出500萬元之保證金後暫時解除境管，特定期間屆滿後，即恢復限制出境、出海。