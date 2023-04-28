若以美元表達，研華第一季營收達5.71億美元，年對年微幅衰退1%。整體營運以區域別而言，北亞市場及歐洲市場表現最佳，年對年分別成長18%及13%，而北亞市場中則以日本市場表現最為強勁，年對年成長近四成。大陸市場因解封干擾及庫存調節尚未結束，首季表現仍顯疲弱；台灣及新興市場則受去年基期偏高影響，營收表現呈雙位數年減。

各事業群表現方面，以產業雲暨影像科技事業群(Industrial Cloud & Video Group，ICVG)及嵌入式物聯網平台事業群(Embedded-IoT Group，EIoT)表現最佳，年對年分別成長26%及18%；其餘事業群則年對年衰退。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，2023年全球高通膨及大陸不確定因素等挑戰猶在，研華歐美市場維持健康動能，受惠於大型專案出貨挹注，首季營收及獲利同創歷史次高紀錄。接單方面，首季整體接單/出貨比值(B/B Ratio)為0.82；三大區域BB值部分，歐洲及北美市場動能略為趨緩，大陸市場BB值則趨近1倍，為大陸解封後首度增溫，將持續關注後續復甦力道。估計隨著缺料逐漸改善、供應商庫存調節告終，下半年整體接單比值可望回歸常軌。

展望第二季，研華年初已啟動下階段全球化轉型，首波於北美、日本、東南亞等重要據點強化投資、擴大共創；北美新總部亦於本月正式開工動土，為下階段成長奠基。同時，在全球能源轉型趨勢下，研華也積極接軌國際，研議具體時程路徑以響應生物多樣性承諾及不毀林承諾。外部市場機會方面，研華透過Sector Driven策略集結並對準新能源商機，於再生能源基礎建設、EV電池及充電樁設備、iEMS智慧節能系統等應用領域取得先機，整體營運期待能有逐季成長表現。