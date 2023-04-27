台灣虎航攜手燦星旅遊宣布5月10日開航桃園-普吉航線，成為疫後首家直飛普吉島的國籍航空，台灣虎航將提供每週兩班次往返桃園與普吉島之間的航班，節省長達7小時的轉機時間。

台虎直飛普吉島！攜手燦星啟航旅遊新藍海記者會。（燦星旅遊提供）

燦星旅遊總經理殳蓁蓁表示，泰國是國人東南亞旅遊的首選，普吉島一直是泰國南部最大的海島，觀光資源十分充沛，由普吉島延伸至喀比或轉機蘇梅島，比從曼谷轉機節省五千元。其優美風景，豐富水上活動，非常適合旅客放鬆身心、蜜月旅行的度假天堂，開航直飛4小時，將刺激旅客熱情前往，是一個疫後尚未開發更具潛力的藍海市場。

大坡夜市 。（燦星旅遊提供）

為了迎接台虎開航桃園-普吉新航線，燦星旅遊也整合悅榕集團品牌旗下酒店，包括鴻居HOME、悅椿、悅槤、普吉悅榕庄、喀比悦榕庄、蘇梅島悅榕庄，全程保證入住3晚起規劃自由行2人成行、mini tour6人成行、團體旅遊10人成行。

安達曼達水上樂園。（燦星旅遊提供）

2022年8月開幕的Andamanda Phuket安達曼達水上樂園，園內開設標誌性的 5 個泰國主題區，包括 17 個遊樂設施、32 個滑梯和 8 個景點，是一個適合所有年齡段的水上樂園。

水上活動割喉島。（燦星旅遊提供）

普吉島是一個探索當地人文歷史、購物，享受夜生活和品嚐便宜又道地美食的旅遊目的地，加上直航更方便旅客前往，相關普吉島行程可洽燦星旅遊網站。