美國眾院美中戰略競爭特別委員會舉行中國侵台的兵棋推演，委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）表示，美國不可能在台海衝突開始後為台灣補給，有必要提前為台灣進行大量武裝。對此，民進黨立委賴瑞隆表示，台灣必須持續加強防衛武器，讓中國大陸無法侵襲，一旦發生，世界友方也能來協助台灣，唯有備戰，才能守護和平。

賴瑞隆指出，中共專政體制對台灣是最大威脅，世界各國都會支持台灣，但需要時間，更關鍵台灣要自我防衛意識，對於意識夠強烈，能夠守住民主自由，世界各國聲援就會不斷進來。

他強調，衝突發生時，弱小就能展現出捍衛價值的核心，台灣必須持續加強防衛武器，讓中國大陸不管侵襲，一旦發生，世界友方也能來協助台灣，唯有備戰，才能守護和平。

民進黨立委許智傑表示，現在台灣武器不足，全世界民主國家都會來協助台灣，未來中國大陸如果以武力侵台，美國和世界各國會加強台海戰力，全世界力量會比中國大陸強。