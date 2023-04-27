星宇航空董事長張國煒今（27）日砲轟，台灣政府不重視觀光，嚴重落後給新加坡，遭觀光局反駁「純屬業者看法」。但資深媒體人謝寒冰發現，國土面積與人口比台灣小的新加坡，外國觀光客人次一直比台灣高，他砲轟，觀光局「真的很敢說」。

張國煒指出，世界各國都在積極推動的觀光產業，反觀台灣，政府卻不太重視，他直言，台灣除了台積電，還有什麼？而針對張國煒的說法，觀光局回應，台灣非常重視觀光，星國與台灣的旅遊風格也不太相同，覺得政府不重視觀光，純屬是業者的看法。

謝寒冰今在臉書發文，翻出了台灣與新加坡旅遊人次的數據，他指出，觀光局現在以今年來台旅客達600萬人次為目標，但星國去年已經達到了630萬人次；而在疫情爆發前的2019年，新加坡的外國觀光客高達1910萬人次，台灣則為1186萬人次。謝寒冰並砲轟，台灣的人口與面積都比新加坡大，但外國觀光客人數卻新加坡低，觀光局「真的很敢講」。

網友們也在謝寒冰的貼文留言，他們的意見包括「民進黨一向就只會呼口號和搞意識形態，拚觀光都用嘴巴在拚」、「早就輸一大截了」、「民進黨只會坐井觀天」。